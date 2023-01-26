台中市東區劉姓男子春節期間在市場擺攤，日前騎著機車到市場後就急著進去做生意，工作告個段落要騎車返家時，在原先記得的停放位置卻找不到愛車，只好打電話報警求援，警方協助尋找，終於在市場轉角順利尋獲，劉說，拚經濟拚到短暫失憶。

台中市警第三分局東區分駐所指出，巡佐林自然日前中午12時許在東區十甲路某市場周邊巡邏時，接獲民眾報案稱找不到自己的機車，慌張的劉男只好趕快報警求助。

劉姓男子向警方表示，自己是該市場的攤商，早上騎乘機車到達市場停放後，便趕忙進去市場拚經濟，希望可以豐收過新年，但就在中午時分結束繁忙工作後，劉男返回原先記得的停放位置卻遍尋不著愛車。

警方明白狀況後，先耐心詢問劉男是否有將車借給朋友，或是有無騎車到何處買東西等等，因初步查詢該輛機車並沒有遭拖吊的紀錄，又加上市場附近機車停放數量眾多，研判劉男記錯停放位置可能性較高。

警方沿著市場外圍周遭仔細找尋，約莫半小時後順利在100公尺外的一隅找到劉男的機車，劉男見自己的愛車就好好的停在市場轉角，直呼自己太扯連停車位置都記錯，對自己的粗心感到不好意思，同時也感謝警方的熱心協助。

警方提醒，春節期間，警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大主軸的「112年加強重要節日安全維護工作」，堅守崗位，24小時守護治安及交通，提供完善的警政服務措施，讓民眾平安歡度春節假期。