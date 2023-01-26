林益全在農曆春節前夕確定落腳處，新球季將披上統一獅球衣，他也在祈願卡上寫下「肯定自己」，希望不管遇到高低潮都能以正面態度去面對，他也提到，再回到三級棒球待過的台南打球十分開心，更高興的是不用與家人分隔兩地，「每天都能吃到媽媽煮的飯，覺得很幸福。」

林益全老家在高雄湖內，三級棒球時期都在台南度過，職棒生涯從興農牛起步，後來歷經義大犀牛、富邦悍將，去年季後被放在60人契約保留名單外，最後在農曆年前確定落腳處，與獅隊簽下1年合約，合約內容將等全隊薪水談妥後一併公布。

林益全表示，回到台南很開心，從小到大都在這裡長大，因為爸媽都在南部，又回到南部打球，不用再只是透過冰冷電話、訊息而已，可以每天見到他們、吃到媽媽煮的飯，「在外打球十幾年，可以跟家人在一起又從事自己喜歡的工作，覺得滿幸福的。」

決定換支球隊重新來過，林益全心中沒有太多掙扎，「就是跟經紀人溝通完，他給我最好的建議，我做好最好的轉變，就讓它自然發生，這次轉隊不會掙扎，心中只有感謝跟感恩。

來到獅隊林益全將與潘傑楷、郭阜林、陳鏞基、高國慶競爭一壘，他表示，不管到哪隊競爭都十分激烈，心態也都一樣，都是要隨時把自己準備好，讓教練肯定你，至於成績就順其自然。

總教練林岳平也談到林益全加入獅隊的化學效應，他希望林益全能夠補強球隊弱點，將火力薄弱的一壘防區提升起來，並放大他的優點為球隊帶來貢獻。