坊間隨處可見夾娃娃機店林立，且機台內放置的商品越來越多元，如何有效管理成為大問題，台中市政府制定「台中市自助選物販賣業管理自治條例」，規範夾娃娃機店必須距離國中小學50公尺外，並羅列出機台內商品不得為規範之物品，否則將開罰，以1年緩衝期計算，此條例將於今年8月正式施行。

消基會曾於2019年針對六都夾娃娃機店進行調查，發現有業者為追求商業利益，在娃娃機台內放置金銀珠寶、菸酒、情趣商品甚至是螃蟹、烏龜等活體物品；該項調查也發現，以台中市來說，至少就有4家、約1成4夾娃娃機店位在校園附近100公尺內，恐對孩童或青少年造成不良影響。

為保障消費者及兒少權益，同時維護商業秩序，台中市政府結合警察局、消防局、社會局及都發局等單位，制定「台中市自助選物販賣業管理自治條例」，針對自助選物的遊戲機台或此類店家做規範，除要求夾娃娃機店必須在合法建築內，且直線量測距離必須離國中小學至少50公尺以上，若屬違法設置則將要求其停止經營，若被發現繼續營業則可處以2萬至10萬元罰鍰，得按次處罰。

而針對自助選物機台內放置的物品，條例中也明文規定必須符合商品檢驗規定，且不能放置有價證券、鑽石珠寶、通用貨幣、電子票證或菸酒、檳榔、情趣用品、活體生物及醫療器材等，且機台內提供的商品不能讓消費者用現金買回，否則將依相關法令裁罰；店內若裝設監視器也必須遵守保護隱私規定。

台中市府法制局指出，針對近年來新型態交易模式興起，包括共享運具、外送及選物販賣機都相當盛行，市府分別制定「台中市共享運具經營業管理自治條例」、「台中市外送平台業者管理自治條例」及「台中市自助選物販賣業管理自治條例」，前兩者已於去年下半年陸續公布實施，夾娃娃機的規範因有1年緩衝期，將於今年8月18日正式施行。