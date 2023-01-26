據香港《星島日報》報導，中澳關係解凍，國家主席習近平今天（26日）致電澳洲總督赫爾利（David Hurley），祝賀澳洲國慶。習近平稱，在剛剛過去的一年，是中澳兩國建交50周年，雙方以此為契機，總結過去、面向未來，朝着改善和發展中澳關係的正確方向積極努力。

習近平強調，中方高度重視中澳關係發展，希望雙方本著相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，加強對話，深化合作，共同推動中澳全面戰略夥伴關係向前發展，更好造福兩國人民。

去年底習近平與澳洲總督赫爾利及總理阿爾巴內塞互致賀電，慶祝兩國建交50周年。願同澳方一道努力，以建交50周年為契機，堅持相互尊重、互利共贏原則，推動中澳全面戰略伙伴關係可持續發展，不斷造福兩國和兩國人民。

此外，本月中，中國國家發展和改革委員會允許部分大型國企再次購買澳洲煤炭，這是自2020年北京對澳洲煤炭實施禁運後，首次鬆綁。

阿爾巴尼斯日前表示，中方是澳洲的主要貿易伙伴，澳方一直在努力改善關係，認為繼續發展更積極的關係符合兩國的利益。

中澳兩國於2020年因新冠疫情、排除華為設備等政治摩擦，雙邊關係急轉直下，北京對包括煤炭、葡萄酒在內的多種澳洲商品實施限制。