兔年首個交易日，港交所舉行開市儀式，香港財政司司長陳茂波表示，深信今年香港股票市場一定「兔氣揚眉、兔若如飛」，跳上新台階，踏上新水平。他預期，今年香港新股市場較去年好，而利率互換通、人民幣及港幣雙櫃檯模式等措施將於上半年陸續推出。

陳茂波提及，2月，行政行官將會率團出訪中東，為較大型的代表團，當中考慮到在現今地緣政治環境中，中東資金雄厚及有興趣分散投資，尤其在大中華及大灣區，此為非常好的互惠合作的機會。

他指出，在一國兩制下，香港匯聚國際及中國優勢，國際優勢是資金及人才，中國優勢是規模及愈來愈多的資金，故香港要一直提升金融服務平台，深信港交所未來的上市平台競爭力會不斷優化，包括出台特專科技公司上市制度，以及正研究激活創業板，幫助初創及中小企融資。

他續稱，中國大力支持香港金融中心的發展，去年中央宣布計劃推出利率互換通、人民幣及港幣雙櫃檯模式，以及將在港上市的國際公司納入南向通的標的範圍，而今年短期內會全力儘快推出相關措施。

陳茂波預期，今年香港的市道及經濟會較去年好，同時政府會全力以赴推廣香港，政府官員會多外訪，向外界介紹香港的優勢及機遇，說好香港故事，亦會舉辦好多大型活動及會議，邀請不同國際友人到港，親身考察香港的機遇及蓬勃市道，故對今年充滿期待及信心。