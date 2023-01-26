氣象局發布低溫特報，26日下午至27日白天，9縣市為黃色燈號（寒冷）。（氣象局）

中央氣象局表示，明(27)日寒流南下，各地天氣轉冷，28日、29日寒流影響，各地天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生；明日臺中以北至宜蘭有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象局指出，今日下午至明日白天，黃色燈號(寒冷)低溫區域包括新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，須注意保暖及日夜溫差。

明日隨著寒流南下，各地天氣再度轉冷，北部整天氣溫逐步下降，中南部地區入夜後降溫較明顯，此波冷空氣將持續影響到下周日（29日，大年初八），這段期間各地天氣寒冷，入夜至清晨亦有輻射冷卻發生。

周五迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，周六、下周日降雨範圍逐步縮小，周六只剩下東半部及大臺北地區有局部、零星的降雨，下周日縮至花東地區有零星降雨，入夜後高山道路仍有結冰的機率。