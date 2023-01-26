2024國民黨總統候選人產生方法尚未定案，引發政壇關注。日前國民黨立委王鴻薇表示「不完全贊同初選」，因為2024大選太特殊，若辦初選反而讓最強的人不能出線，甚至還會造成國民黨的分裂。而今（26）日王鴻薇認為，對於2024的國民黨總統候選人，最夢幻的組合是「侯友宜加盧秀燕」，引發討論。

王鴻薇今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，對於國民黨2024總統大選的候選人組合，她認為最夢幻的組合是「侯友宜加盧秀燕」，王鴻薇坦言，「這個組合確實是不錯，不管是從人格特質、性別、區域、專長都配的剛剛好」，至於「落跑」的問題，王鴻薇強調，「這在每一個候選人身上的狀況都不一樣」。

王鴻薇指出，「在侯友宜身上來說，他已經做到第二任，跟當時韓國瑜的狀況不一樣，每個人對他的期待也不一樣，如果到時候國民黨看來看去，就是侯友宜最有可能勝選的話，這個落跑並不會是他太大的問題」。