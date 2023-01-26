林昌德的《瑞兎迎春》祈福「國泰民安、風調雨順」。（國美館提供）

春節期間，國立台灣美術館（國美館）推出「鴻運兔YOU—藝同賀新春」系列活動，包括兔年年畫特展以及年畫、新春福袋、紅包袋抽獎，彩繪燈籠等活動，邀請民眾走春就有迎新的好心情。

國美館今年度邀請了李轂摩、於同生兩位書法家書寫對聯，並將兩人的墨寶印製成春聯隨機贈送，歡迎民眾到場索取。此外已進行了38年的「中華民國版印年畫徵選活動」，歷年徵選出的年畫作品己達1000多件，印製數量更超過了60萬張，一直受到全球華人的喜愛，每年更是經由駐外單位，在全球各地展出，今年度以「兔野仙蹤」為題除了舉辦年畫特展，也以其中作品印製成紅包袋，贈送訪館民眾。

年畫徵選評委林雪卿表示，台灣每年都能舉辦版印年畫徵選，可看出版印年畫是札根而普及的大眾藝術，且能與時俱進，觀察這幾屆作品的特色，技法多元，且早期訴求歡樂、趨吉避凶，去年因戰爭與疫情，今年的作品主題可見和平、團圓與經濟復甦等多元主題。評委倪朝龍也表示，版畫技術因年畫徵選而重新詮釋，讓更多人也能了解版印年華的創作過程而更具意義。

今年兩位藝術家委託創作作品，分別是林昌德的《瑞兔迎春》帶來「國泰民安、風調雨順」的祈福，以及盧明德的《金銀雙喜》呈現年節氣氛及「共生花」的生態議題。六件首獎作品：金昱慈《食粿，團圓做伙》、林淑芬《福兔迎春》、邱雅蘭《福兔迎春》、陳玟潔《撈金撈到兔》、曾雪梅《癸卯幸福年》及廖佳怡《玉兔迎春》，均印製成紅包袋隨機發送，讓民眾在參觀特展之外，也可將新年福氣帶回家。

國美館年節期間也針對親子團體推出「鏡裡繁花．喜氣連連」活動，自26日至29日共計8場，以《鏡裡繁花》與《喜氣連連》兩單元，透過萬花筒所映照的幻化視覺，以及萬花環所展開的連續形式，結合異文化圖騰元素，帶領親子過個跨文化風貌的癸卯新年。