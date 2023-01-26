宜蘭市東港路巷弄內某民宅，25日晚發生氣爆，威力大到隔壁房子都上下震動，整條巷子猶如戰爭一片狼藉，玻璃碎滿地。（吳佩蓉攝）

整條巷子猶如戰爭一片狼藉，玻璃碎滿地，共波及到17戶、6人受傷。（吳佩蓉攝）

整條巷子猶如戰爭一片狼藉，玻璃碎滿地，共波及到17戶、6人受傷。（吳佩蓉攝）

宜蘭民宅氣爆6人送醫 附近居民嚇傻：像炮彈轟過

宜蘭市東港路巷弄內某民宅，25日晚發生氣爆，威力大到隔壁房子都上下震動，整條巷子猶如戰爭一片狼藉，玻璃碎滿地，共波及到17戶、6人受傷；宜蘭縣消防局今（26日）至火場勘驗，初步研判是連結熱水器的瓦斯管線破損，導致瓦斯大量外洩而釀災，詳細原因待鑑定。

消防局昨晚上10時51分獲報即派員搶救，不到20分鐘就撲滅火勢，才沒讓惡火蔓延；氣爆點為大型社區舊式2層樓連棟透天厝，案發時傳出「轟」的一聲巨響，鄰近居民都感受到那非比尋常的威力，左鄰右舍無一倖免，門窗都震碎，其中一戶人家甚至磚瓦牆都震垮。

而95歲溫姓屋主及5名鄰居受傷，皆意識清楚，並送往陽明交大醫院救治，因屋主家人住北部，且雙腳、雙手臂等多處燒燙傷較嚴重，遂轉至台北榮民總醫院，其餘已出院；其中，與氣爆民宅僅有1條防火巷之隔的詹先生一家人，其詹先生與太太、1歲兒子都遭噴飛的玻璃割傷，所幸包紮後無大礙。

詹先生心有餘悸的說，在廚房有聽到溫先生家裡後陽台發出「滋滋滋」的聲響，不確定是不是瓦斯外洩，走回客廳不到5分鐘，就聽到震耳欲攏的爆炸聲！整棟房子還上下搖晃，像921大地震一樣，根本生死一瞬間，當下只想到快抱住1歲的小兒子，濃煙還竄進屋裡，幸好火勢沒蔓延過來，真是不幸中的大幸。

消防局指出，氣爆民宅內有3具瓦斯桶，分別為20公斤、16公斤、4公斤，初步調查發現，瓦斯鋼瓶內均有殘留瓦斯，非鋼瓶破損而外洩；另，勘查中發現，疑似20公斤瓦斯桶連結熱水器的塑膠管破損，應為瓦斯的洩漏點，導致此次氣爆事件發生，詳細原因有待鑑定報告，才能確認。