香港註冊貨船「金田」（JIN TIAN）24日深夜在日本九州長崎對開海域發出求救訊號後沉沒，日本、韓國均出動搜救該船22名船員。中國駐福岡總領事律桂軍26日中午接受中國國際電視台（CGTN）連線採訪時表示，已搜尋到13名船員，其中8名船員已確認死亡，有6名為中國船員。

大陸環球網報導，律表示，25日凌晨事故發生後，中國駐日本大使孔鉉佑和駐日本使館高度重視，立即做出一系列部署，中國駐福岡總領館和駐長崎總領館密切配合。截至26日中午，已搜尋到的13名船員中，5名無生命危險，其中4名為中國船員；8名船員已確認死亡，其中有6名為中國船員。

駐日本大使孔鉉佑委派的駐福岡總領館前方工作組26日上午看望了4名獲救的中國船員，轉達了孔鉉佑大使的慰問，並送去衣物食品，安排其盡快回國。工作組協助日方確認遇難者身份，並對遇難者表示深切哀悼。工作組還與日方搜救部門進行會談，要求日方盡全力搜救其他9名下落不明船員，並對遇難者做好善後。