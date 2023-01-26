民眾黨主席柯文哲拋出「侯友宜在新北市已服務13年，可以選總統了」，柯文哲今再表示，侯能做滿最好，但以侯的情況在新北服務夠久了，比較不是問題。 侯友宜今表示，他在行政工作體系工作將近43年，每個角色有他不一樣功能，最重要是不要忘了初心，從一個基層努力好好為國家、人民做事，在哪個角色、哪個位置上，都要扮演怎樣的態度，這才是最重要的。

侯友宜強調，能夠讓這塊土地會更好，才是我們要做的事，他也謝謝大家給他很多關心，更重要的是台灣未來要不分你我、族群、黨派，可以攜手合作，才是我們最大方向。