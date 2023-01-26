車輛翻落約10米深山谷，警消獲報前往救援。（警方提供）

大年初五，59歲吳姓女子開車載著4名家人從基隆市出發前往新北市三峽區東眼山踏青，豈料回程途中，行經產業道路卻疑因路況不熟悉，連人帶車翻落約10米深山谷，吳女自行通報救援，警消順利將5人救出，所幸並無大礙，送往鄰近醫院觀察，詳細車禍原因待進一步釐清。

初五出遊車翻十米深山谷 三峽警消急救援

據悉，吳女一早從基隆出發，載著62歲胞姊、62歲姊夫及一對外甥子女前往新北市三峽區東眼山踏青，下午1時許要轉往鶯歌老街遊玩，途經北113線道往東眼山3公里處，疑因不熟路況，不慎連人帶車翻落10米深山谷被竹林卡住，幸好車被竹林卡住，才沒繼續往下墜落。

警消獲報派員趕抵協助5人受困，經檢視5人僅輕微擦挫傷，緊急送醫急救，所幸並無大礙。吳女並無酒駕，確切事故原因，則待警方調查釐清。

三峽警分局插角所警員蔡璋儒說，抵達時5人還在距離10米深的山谷下方，警消用繩索垂降到山谷將他們一一救出，所幸都沒有生命危險，只有輕微擦挫傷，但仍要送醫治療，警消分別將5人送往鄰近醫院觀察。吳女向警方表示，趁著好天氣出遊，沒想到卻發生意外，幸好沒有造成重大傷亡，對於警消迅速趕往協助，也表示感激。