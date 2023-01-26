府院新內閣人選大致底定，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，內閣調整他都給予尊重，內閣調整好穩定後，每個人就各就各位，中央跟地方大家同心齊力，及早積極努力為國、為民多做一點事，才是台灣的未來；這段時間大家有很多傳言，既然人選定了，就趕快讓所有人跟地方一起並肩作戰，快速與地方新的縣市首長並肩作戰。

被問到過去兩次新北市長選舉手下敗將蘇貞昌、林佳龍都變成中央長官，侯友宜說，不管是蘇院長或是未來的總統府祕書長林佳龍，每個人擔任不一樣職位，他都給他們祝福與恭喜，相信他們一定有能力把自己工作做好，跟地方攜手合作， 更重要把各自把自己角色扮演好，齊心齊力努力為台灣做事情，讓台灣會更好。

對於新內閣名單，侯友宜說，新北在很多地方資源相對比其他六都少很多，新北市是正在努力發展的國際大都市，包括捷運、交通、托育、托老以及社會住宅，都需要地方跟中央同心齊力，新北幅員遼闊，城鄉差距大家都能夠感同身受。

侯友宜說，恭喜鄭文燦要當副院長，林右昌要當部長，兩人一個是基隆、一個是桃園出來的，相對了解北北基桃需要是什麼，新北一定會跟中央合作，讓北北基桃千萬人共好。

外傳陳建仁點頭擔任閣揆原因，也傳出是為2024選戰做準備，侯友宜再次強調，每一個人在自己角色上有不一樣功能，陳建仁當院長除了恭喜，相信院長一定是以全國民眾最大福祉為努力方向，而他則以新北市帶動北北基桃往前為最大方向，大家攜手合作、同心齊力，相信這塊土地一定會更好「我們有信心」。