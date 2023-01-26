農曆過年是家家戶戶團聚的日子，但住在雲林的陳姓父親，卻於今年除夕通報協尋女兒，且他的理由寫著「很想女兒」，台中市警四分局春社派出所員警陳宏霖發現後，利用科技偵防平台逐步搜查，果然找到陳男的女兒，才赫然發現陳男因罹患失智症，對女兒的記憶停留在多年前，才多次通報協尋女兒。

春社派出所員警陳宏霖是尋人高手，他日前在瀏覽失蹤人口紀錄時，發現雲林一名父親通報其22歲的女兒失蹤了，且協尋理由是寫著「很想女兒」，陳員深受這位父親愛女的心感動，決定幫他展開尋人任務。

陳員說，因報案人提供的通報資訊有限，他幾經思考，決定利用科技偵防平台搜尋陳女活動的蛛絲馬跡，竟發現她多數在台中活動，立即縮小尋找範圍，接著清查陳女名下車輛登記的聯絡方式，終於找到今年32歲的陳女。

面對陳員詢問為何會被通報失蹤，陳女難過的說，她離鄉背井到台中工作，其實都會定期返回雲林探視父母，但父親罹患失智症，記憶就停留在小時候接她放學的時候，經常會到校園徘徊，也因此，自己非第一次被通報協尋，甚至現在到了傍晚時間，父親還常會到校門口要接她放學。

陳員聽了感到一陣鼻酸，大受陳父愛女心切而感動，再三叮囑陳女要回家好好陪陪父親。台中市警局第四分局長李建興指出，警察協助失蹤人口返家團圓，積極發揮為民服務精神。