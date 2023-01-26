全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，所謂債務上限從來沒有真正限制過美國政府的債務，實際上就是一場鬧劇。他打個比方，就像讓一群酒鬼制定法律來執行飲酒限制，當達到限制時，就進行一場滑稽的談判，如此周而復始，預估這次已是第79次美債上限的鬧劇談判。

美國聯邦政府負債19日觸及31.4兆美元（約台幣950兆）法定債務上限，若國會未及時採取行動，將面臨美債違約風險，恐影響政府運作。聯邦政府理論上不能再舉債應付日常開支，但財政部仍可採取一些手段，包括延遲退休基金供款之類，可讓政府暫時周轉，維持正常運作，至少到6月初避免債務違約。

美國財長葉倫表示，暫停發債及暫停兩個退休基金的新投資，直至6月5日，並促請國會提高債限。

外媒報導，達里歐在一篇名為《債務上限與債務的鬧劇和後果》文章中寫道，「這是一場鬧劇，就像讓一群酒鬼制定法律來執行飲酒限制，當達到限制時，他們就會進行一場滑稽的談判，暫時消除限制，讓他們可以繼續飲酒，直到達到下一個限制，於是他們再進行下一次鬧劇談判，並繼續狂歡。」

他預估，這次已是第79次美債上限的鬧劇談判。

達里歐指出，這種儀式是否代表管理政治體系的人缺乏紀律。他認為，長期預測將導致債務狂潮持續下去，直到危機出現並終結這種局面。不過，多數人慶幸債務上限不會引發債務違約，也不擔心債務擴張會持續下去。

他解釋，一個國家政府的財政與個人、組織的財政是一樣的，唯一的不同在於「政府可以印鈔票，並從一些人那裡拿錢給其他人。」

達里歐強調，因為金錢和債務是沒有限制，有權決定在什麼地方花多少錢的人，從不考慮會花掉多少錢，而是優先思考把錢花在刀口上。

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