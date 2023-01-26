面對衝突，有些人愛面子不願道歉，有些人則動不動先說「對不起」，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、雙魚座、天秤座喜歡說對不起，其中天秤座想早點平息風波，會選擇退一步方式來化解，認為以後還會碰面，不想把關係搞壞。

▍雙子座

雙子座的「對不起」是很有意思的，他們不是覺得自己冒犯了對方，只是單純地讓對方理解自己的態度，高估了、難為你了，對不起，而且雙子座的先道歉是先禮後兵，只是站上擂台先鞠躬，接著就要開始辯論了。

▍雙魚座

說到底，雙魚座就是心軟，就是好欺負，最怕成為別人不幸的罪人，如果看到別人成了落水狗，哪怕跟自己無關，也會想背鍋，做點什麼，不管是伸出援手，還是不小心幫倒忙，雙魚座都會像是在為自己的罪過求諒解似的。

▍天秤座

不喜歡跟人當場臉紅脖子粗的天秤座，如不想繼續爭吵，會使用抱歉、對不起來擋箭牌，尤其在自己人面前，因為想早點平息風波，天秤座會先放下道理，選擇先退一步的方式來化解，而對其他人，不到較真的地步，沒必要搞得太難看，說不定以後還會碰面，何必把關係搞壞。