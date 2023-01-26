香港演員吳孟達從影數十年，許多人尊稱一聲「達叔」，他喜感幽默的演技與周星馳合作相得益彰，兩人一起拍戲長達十多年，他2014年因病毒感染導致心臟衰竭送醫治療，2021年傳出罹患肝癌去世，享壽69歲，令圈內許多好友和影迷惋惜，他過去曾拍攝過科幻電影《流浪地球》，近期續集上映，吳孟達突然現身讓觀眾相當感動。

科幻電影《流浪地球》於2019年上映，吳孟達飾演的角色韓子昂是駕駛員，與吳京、屈楚蕭扮演一家三口，在該劇中吳孟達戲份頗多，展現了不同的面貌，近期續集《流浪地球2》在大年初一上映，該片在吳孟達過世後拍攝，吳孟達無法參演續集成了許多影迷心中的遺憾，《流浪地球2》是《流浪地球》的前傳，除了原有的大咖男星吳京，還有巨星劉德華的加盟演出，直至1月26日《流浪地球2》總票房已突破17億人民幣（約75億新台幣），約有3135萬人觀影，豆瓣評分高達8.2分。

流浪地球票房。（圖／微博）

拍攝《流浪地球》後吳孟達曾透露拍攝幾天就後悔了，高齡的他每天都要穿著70斤（約35公斤）的戲服，拍完一個鏡頭都需要吸氧氣，雖然吳孟達並未拍攝續集，續集中卻有吳孟達的鏡頭，製作方也在片尾打上感謝字幕「謹以此片獻給吳孟達先生」，令不少影迷為之動容，在首映交流環節中，有觀眾詢問劇中吳孟達的片段是如何拍攝，導演回答「這段完全是CG復原，沒有拍這段，我們想透過這個方式去緬懷和紀念一下達叔，我們希望達叔在第二集還在」。