一名人妻在論壇PTT吐露，大年初四時意外發現丈夫是同志網黃，經常在推特上傳鹹濕的照片，甚至除夕夜還跑出去約砲一名男醫生，讓她大受打擊痛哭失聲。文章曝光後，隨即掀起網路熱議，不少網友紛紛表示，「唉，快逃，你值得更好的人」、「趕快檢查」。

這名人妻25日在論壇PTT女板發文，透露與丈夫是外文系同窗，尚未有小孩，相識到相戀結婚，丈夫一直都對她很好，就連公婆與親戚也很喜歡她，始終都覺得自己很幸福，唯一憂慮只有丈夫的女生朋友非常多，但彼此的相處模式都讓她感覺不到醋意，一度認為丈夫喜歡男生，礙於丈夫是獅子座，非常愛面子，就不敢多質疑。

人妻說，丈夫25日出門時忘記帶走公務手機，她碰巧解鎖手機，一看才發現丈夫是同志網黃，經營推特至少5年，經常上傳穿著西裝、襪子或是三角內褲的照片，同時大量轉貼G片及素人自拍的影片，最讓她崩潰的是，丈夫還發推文懷念除夕夜約到的醫生，詳細描述那天2人歡愉的細節，讓她崩潰到失聲痛哭。

人妻表示，她在外頭冷靜完心情後，想到還得回家與丈夫攤牌，面對丈夫的大家庭家人們，都讓她不曉得怎麼辦，更別提年後還得先去婦科檢查，但她會學著微笑堅強，學著失憶，面對未來。

文章曝光後，火速引起網友熱烈討論，不少網友直說，「還好沒小孩，快逃」、「證據收集好，跟律師討論」、「騙婚就是渣」、「離婚」、「趕快離婚吧，記得去做全套性病篩檢」、「唉，快逃，你值得更好的人」、「記得先備份證據，雖然很痛苦，可是這是妳追討失去青春補償的利器。」