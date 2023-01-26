台鋼雄鷹首次擴編選秀從統一獅陣中挑走捕手張肇元，獅隊為了補齊缺口，從自由市場中網羅前中信兄弟張聖豪，總教練林岳平說：「感謝他選擇我們統一，希望他能有好的表現。」

獅隊去年因疫情、傷兵影響，二軍曾出現因捕手短缺而停賽的情況，在張肇元離隊後獅隊陣中仍有捕手需求，「餅總」坦言，網羅張聖豪確實是教練團的想法，「台鋼選走我們的潛力捕手，在人員短缺的情況，市場上有空間爭取，就拜託球團去做交涉。」

張聖豪是兄弟2019年選秀會中第4輪選進的球員，這幾年都待在二軍磨練，仍未有一軍出賽紀錄且連2年季後都被放在60人契約保留名單外，原本兄弟有意簽回，後來決定加入換個環境，盼有更多出賽空間，他也選擇46號重新出發。

在兄弟二軍磨練的這幾年，張聖豪把握機會向教練、學長請益，雖然沒有上到一軍舞台但他不覺得遺憾，「現在換個目標，讓自己更努力一點，看能不能拚上更高的舞台。」他也透露，「餅總」有鼓勵他「公平競爭、好好加油」，他之後也想向首席教練高志綱請益，「像是捕手的臨場反應、細節等問題。」

轉隊到獅隊，張聖豪笑說自己是「人生地不熟」，不過對上有許多台東鹿野同鄉的，包括「大學長」高國慶、張翔、林詔恩等人。今天開訓典禮，他在祈願卡寫下「平常心」，希望自己不管面對任何局面，心情起伏都不要太大。