適逢農曆春節連假，全台染疫確診人數較上周同期減少約2成，但專家都預估，返鄉人流將增加傳播風險，桃園市衛生局連假不打烊，27至29日將再開設9場隨到隨打接種站，提供給6歲以上尚未接種雙價BA.4／5次世代疫苗民眾，呼籲市民把握連假最後3天踴躍接種。

「返鄉人流將增加傳播風險，民眾更應選擇完整接種疫苗提升疫苗防護力！」桃園市衛生局長劉宜廉指出，為了持續提升疫苗覆蓋率，市府在連假最後3天，27日（初六）至29日（初八）再開設9場次隨到隨打接種站，鼓勵利用休假時間完整接種疫苗，保護自己與家人健康，平安過好年，倘若身體不適也可至合約醫療院所就醫及領藥。

衛生局指出，北桃園部分27日至29日上午9點至下午1點在愛買桃園店，28日下午1點到5點在桃園區龍安祠土地公廟；南桃園部分，27日至29日上午9點至中午12點在中壢中美醫院，28和29日上午9點至下午1點在愛買楊梅店，都提供莫德納次世代疫苗，6歲以上尚未接種雙價BA.4／5次世代疫苗者，且與前劑間隔84天以上者，都可踴躍前往施打。

衛生局也提醒民眾，春節拜年仍應持續提高警覺，落實防疫「戴口罩、勤洗手」，如果未完整接種疫苗，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，留意家人健康狀況，及早診斷、及早就醫用藥，切勿輕忽病毒傳播力。

民眾若有疑似症狀時要避免外出，並儘快使用快篩試劑確認自身健康狀況及配合防疫指引，才能守護彼此健康，降低病毒傳播風險。

根據衛生局統計，桃園市除夕到初三視訊診療服務計5866人，發放公費口服抗病毒藥Paxlovid計372人、Molnupiravir計99人，為獨居或行動不便確診者送藥到府8人，157個確診者家庭密切接觸者領用快篩劑。衛生局表示，春節期間桃園市86家醫療院所持續協助發送2歲以上密切接觸者每人4劑公費快篩試劑、疫苗接種等服務，相關資訊公佈於衛生局首頁112年桃園市政府衛生局春節不打烊（https://dph.tycg.gov.tw/）。

面對接下來氣溫又再下探，衛生局也持續監控各醫院因寒害就醫病患情形，針對桃園市長照獨老2113名個案，各區照管專員透過關懷長照獨居長輩機制，持續以電話問候提醒注意身體保暖，並適時上門探視關懷，致贈禦寒物品。

桃園市疫苗接種