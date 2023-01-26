過去幾年，美中關係不佳，尤其在高科技領域，大陸遭到美國強力制裁，南華早報撰文分析指出，從美國消費性電子展（CES）上大陸參展的單位就可以觀察到，美中科技戰已經造成損失，雙方關係更是很難修復。

報導提到，此次參展的大陸主要廠商剩下聯想、TCL及海信等企業，參展的企業總數更是不到疫情前的一半，生產的產品也不是最高科技的產品，受制裁的企業也被拒於門外，全球最大無人機廠商大疆就是其中之一。

報導認為，CES展覽突顯2022年以來美中科技脫鉤的趨勢，從供應鏈到社群軟體，美國一直努力擺脫對大陸的依賴，已經對雙方造成損失，關係更是難以修復。

美國之所以會這麼提防大陸，就是不希望重蹈日本、南韓及台灣的覆轍，將廉價的產品組裝技術轉化成可以匹敵、甚至超越美國的頂尖技術，進而威脅美國政治、經濟、科技及軍事的領先地位。

其中先進半導體更是重中之重，美國希望能將這些技術留在被美國「認可」的國家，但這樣的做法能維持技術領先多久仍是未知數，畢竟去年8月就曾傳出中芯國際量產7奈米的消息。