許多民眾會將過期或不再使用的藥品當作垃圾任意丟棄，或倒入馬桶或水槽，台東縣衛生局提醒，藥品恐影響環境生物或殘留在環境中，無論是管制或非管制的廢棄藥品，都應交由藥品檢收站醫院、社區藥局、衛生所，或原先開立藥品的醫療院所處理。

台東縣衛生局表示，如「抗癌藥、賀爾蒙製劑、抗生素、管制藥品」等對環境影響較大的藥品，或無法判斷種類的藥品，應拿至公立醫院或各鄉鎮市衛生所回收，或電話詢問住家附近的藥局是否配合回收藥品。

另外，若廢棄藥品屬於沒吃完的感冒藥、自行前往藥局購買的藥物等無危害性的藥品，則應依據「倒、沖、集、混、封、回」6個步驟處理藥品：「倒」把剩餘藥水倒入夾鏈袋；「沖」沖洗藥罐，沖洗的水也倒入夾鏈袋；「集」集中廢棄的藥丸至夾鏈袋中。

「混」將泡過的茶葉、咖啡渣或擦手紙放入夾鏈袋中混合；「封」密封夾鏈袋；「回」回收藥袋及藥罐；並將處理完封於夾鏈袋內的藥品拿至公立醫院或各鄉鎮衛生所回收。

此外，如果家中還有「使用過的針頭、針具」因有針扎的危險，應先放入堅固不易穿刺的加蓋容器中（如洗衣精罐等）、只可裝至8分滿，容器外應清楚標示「內含廢棄針具」再拿至所在鄉鎮衛生所；或先電詢所在鄉鎮清潔隊是否可配合回收，再親自前往交付清潔隊。

民眾如對處理家中廢棄藥品仍有疑問，可洽詢附近藥局或醫療院所的專業藥師，或撥打台東縣衛生局食品藥政專線089-3311172。