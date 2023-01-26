無菜單料理由於沒有提供菜單，菜色完全由主廚創意發想設計，吸引不少人前往體驗。不過一名網友表示，「台灣無菜單料理只是把菜單收起來而已吧」，認為台灣近年來的無菜單料理大都是大同小異。對此，許多人紛紛指出，主流店家無菜單一到兩個月就會換菜，不過仍有部分店家菜色始終如一，「這叫重新定義，台灣有台灣的玩法」。

原PO在PTT發文表示，台灣不曉得從什麼時候開始開了一大堆無菜單料理店，通常價位都不便宜，可是仔細看一下Google上客人分享的照片，每個人吃的餐點都是大同小異，讓他相當疑惑不解，「台灣的無菜單料理只是把菜單收起來而已吧？」

對此，許多人紛紛回應，「來台灣都會劣化」、「從職人到無菜單，台灣盤子的特別好摃」、「主流店家無菜單一到兩個月就會換菜，其實這個本來就是賺高消費的客群」、「這叫重新定義，台灣有台灣的玩法」、「我家附近就有一間無菜單料理。吃了好多年了，菜色真的都一樣」、「原本是貴而高級的代稱，現在被某些餐廳玩到只剩貴而已，一定還有高級的啦，但變成要挑或賭了」。

另外也有網友指出，其實主婦們每天在家煮的家常菜，也是一種無菜單料理，「我媽，你媽，大家的老媽也是煮無菜單」、「無菜單料理我回家吃我媽煮的就好」、「吃個東西無菜單，幾千幾萬的，不如回家吃」。