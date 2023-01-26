58歲游姓男子開車自撞電桿造成車頭毀損，連同車上妻小一共三人送醫，所幸沒有生命危險。（警方提供）

黃姓男子開車載兩名年幼子女沿台11丙線南下，自撞路樹，黃男一度失去呼吸心跳，緊急搶救送醫。（警方提供）

今天大年初五，天氣放晴，花蓮主要公路都見車多擁擠，各鄉鎮也傳出零星車禍，其中，台九線富里段，83歲阿公騎機車與同方向小貨車擦撞、重創頭部，送醫不治。另外，在台11丙線花蓮縣壽豐鄉志學段，短時間也傳出兩起自撞車禍，造成6人受傷送醫，67歲黃姓男子傷勢嚴重，仍在加護病房觀察。

春節連續假期各地車多、意外也多，接連事故讓處理員警及消防救護人員疲於奔命，呼籲駕駛人放慢車速，勿搶快，在不熟悉路段尤其要減速。

大年初五醫院恢復門診，家住台東縣池上鄉的83歲何姓阿公，今上午騎機車到玉里看醫生拿藥，回程騎車南下經過台九線富里鄉東竹路段，與一輛花蓮往台東送貨的小貨車擦撞，阿公機車被彈飛倒地，當場失去生命跡象，送玉里慈濟醫院急救不治。已留置51歲林姓小貨車駕駛釐清車禍原因。

而在台11丙線花蓮縣壽豐鄉志學段也連續發生兩起自撞車禍，上午11時50分左右，67歲黃姓男子駕車載7歲、6歲的子女，在3.4公里處志學段自撞路樹，車身扭曲變形，黃男受困車內，消防人員破壞車體後，將他連同兩名輕傷的兒女一同送往門諾醫院救治。

在下午1時43分，58歲游姓男子駕駛小客車載58歲的溫姓妻子及28歲溫姓兒子沿台11丙線由南往北行駛，在6公里處突然失控自撞電線桿，游姓駕駛和兒子都是擦挫傷，妻子頭部撕裂傷，3人全被送往花蓮慈濟醫院救治，沒有生命危險。這三起車禍意外，都無人員酒駕。