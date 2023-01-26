春節連假各地人潮南來北往，有一名旅客在台鐵花蓮站看見一隻黑狗，穿著反光背心在月台末端值勤，似乎在留意列車是否將要進站，還會吠叫示警旅客不要靠近，笑說是最盡責的台鐵員工，畫面PO上網後也引發1.2萬人按讚，紛紛喊話要幫小黑加菜。

原PO在臉書「爆廢公社」分享照片，透露在台鐵花蓮站看見一隻穿著反光背心的黑狗，直挺挺地坐在月台末端，好像在留意四周狀況，原PO本想走近一點拍攝，卻被黑狗吠叫趕回，像是在示警原PO不要離開月台，讓原PO直呼「火車進站準備中...在這寒冷的天氣裡，有個最盡職的台鐵員工」。

有旅客分享台鐵花蓮站一隻黑狗的執勤照，引起萬人按讚。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

畫面曝光後吸引網友們留言，「全台鐵他的薪水最便宜，很負責任」、「好帥氣的背影」、「年終不加點罐罐說不過去了」、「很厲害的是牠都不用看時間，就知道火車要入站了」、「牠只要穿上制服就很派」、「為好吃的便當而努力工作」、「懇求台鐵加雞腿」。

網友分享今日黑狗享受午後日光浴的模樣，看起來非常愜意。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不過也有網友加碼分享黑狗照片，發現牠今天下午躺著享受日光浴，「大夜班下班了，白天開睡」、「牠也要曬個太陽」。