發胖原因除了吃太多外，新陳代謝下降，也可能導致體重增加。中醫師近日分享5種有助提升代謝的食物，例如全榖根莖類或高蛋白質食物等，不僅可以改善代謝問題，還能幫助身體加速排毒、減肥、延緩老化。

翰醫堂中醫診所在臉書粉專表示，新陳代謝下降原因可能與飲食習慣有關，平時可以多吃5種助代謝提升的食物，第一是「五榖根莖類」，例如糙米、蕎麥、薏仁、燕麥，可以幫助胰島素分泌降低；第二是富含「維生素Ｄ食物」，比如鮪魚、鮭魚、豆腐、雞蛋、穀物，有助於肌肉生成。

第三是「高鐵食物」，可以選擇紅肉、紅豆、黑豆、貝類、波菜，能幫助肌肉燃燒熱量；第四是海帶、昆布、海苔、牡蠣、蛤蠣、蝦子等「高碘食物」，維持甲狀腺機能正常，最後為「高蛋白質食物」，像是魚肉、雞胸肉、牛奶、起司、大豆製品，有助肌肉生成。

不僅如此，原PO也曾指出，現代人生活忙碌，工作時久坐在椅子上，下班回家後又懶著動，下肢容易出現氣血不循環的狀況，民眾可透過敲打腿部穴道的方式，促進下半身的循環代謝，第一是「環跳穴」，依序為「風市穴」、「中瀆穴」、「膝陽關」，而且敲打的步驟也有訣竅，先將手握拳並用指關節依序敲打穴位，打完4穴位算1次，一共要打50次。