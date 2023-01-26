美濃車禍撞擊影片曝！夫妻檔駕車逆向衝撞遊覽車 妻重傷

高雄市美濃區今（26日）發生死亡車禍，一輛遊覽車載著39位台北遊客，準備前往茂林風景遊樂區，行經台28線時遭到一輛紅色自小客車逆向撞上，小客車的車頭全毀，副駕駛座的王姓女子重傷無呼吸心跳，駕駛的王女丈夫則手臂骨折，稍早事故畫面曝光。
透過事故影片可見，遊覽車直行之際，一輛紅色自小客車偏離車道，逆向駛入遊覽車道，下一瞬間隨即撞上遊覽車投，紅車的車頭瞬間爆開，引擎蓋受撞擊遭擠壓變形，畫面怵目驚心。
據了解，今日下午1輛載著39名乘客的遊覽車，準備駛往茂林風景遊樂區，行經中華路往台28線路段時，遭到1輛逆向駕駛的紅色自小客車撞上，自小客車的車頭嚴重毀損，汽車上為一對夫妻，副駕駛座乘客66歲妻子王姓女子受到重傷，駕駛70歲丈夫手臂骨折，消防局將2名傷者送旗山醫院急救。
被撞擊的遊覽車司機告訴警方，當時對向的紅色自小客車突然切到他的車道上，他趕緊按按喇叭，但汽車駕駛沒有反應，之後兩車發生撞擊，遊覽車上有39名乘客，乘客飽受驚嚇，沒有人員受傷。警方目前仍在釐清詳細肇事原因。
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