高雄市美濃區26日發生嚴重車禍，遊覽車行車紀錄器拍下轎車逆向撞上的瞬間。（翻攝影片／林瑞益高雄傳真）

美濃車禍撞擊影片曝！夫妻檔駕車逆向衝撞遊覽車 妻重傷

高雄市美濃區今（26日）發生死亡車禍，一輛遊覽車載著39位台北遊客，準備前往茂林風景遊樂區，行經台28線時遭到一輛紅色自小客車逆向撞上，小客車的車頭全毀，副駕駛座的王姓女子重傷無呼吸心跳，駕駛的王女丈夫則手臂骨折，稍早事故畫面曝光。

透過事故影片可見，遊覽車直行之際，一輛紅色自小客車偏離車道，逆向駛入遊覽車道，下一瞬間隨即撞上遊覽車投，紅車的車頭瞬間爆開，引擎蓋受撞擊遭擠壓變形，畫面怵目驚心。

據了解，今日下午1輛載著39名乘客的遊覽車，準備駛往茂林風景遊樂區，行經中華路往台28線路段時，遭到1輛逆向駕駛的紅色自小客車撞上，自小客車的車頭嚴重毀損，汽車上為一對夫妻，副駕駛座乘客66歲妻子王姓女子受到重傷，駕駛70歲丈夫手臂骨折，消防局將2名傷者送旗山醫院急救。

被撞擊的遊覽車司機告訴警方，當時對向的紅色自小客車突然切到他的車道上，他趕緊按按喇叭，但汽車駕駛沒有反應，之後兩車發生撞擊，遊覽車上有39名乘客，乘客飽受驚嚇，沒有人員受傷。警方目前仍在釐清詳細肇事原因。

高雄市美濃區一輛汽車26日下午在中華路（台28線42公里處）因不明原因逆向撞擊一輛遊覽車，汽車毀損嚴重。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）