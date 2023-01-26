前副總統陳建仁將在年後接任行政院長，新內閣能否有新氣象成為各界關注的重點。曾精準預測台灣大選結果的日本政治學者小笠原欣幸，在臉書撰文表示，終於看到台灣行政院進入重啟階段，他還指出，新內閣剛走馬上任，就有很多迫切的問題需要處理。

對於陳建仁內閣，小笠原強調有4點相當關注：首先是新政府能不能做到後新冠時期的民生照顧、其次是有效打擊近幾年相當嚴重的黑道問題、以及處理好現金發放、最後則是做到跟國民有效溝通。

小笠原提到，在11月的九合一大選慘敗之後，總統蔡英文的政府像是停機一個月，接著在12月底做出了兵役延長的決定，但隨後在一月的超徵稅收處理上又出現政策反覆的情況。他指出，這段期間蔡英文的積極性似乎消失，對行政院長蘇貞昌的去留也遲遲不發聲，甚至連副總統賴清德就任民進黨主席，都表現出漠不關心的態度。

但隨著進入春節假期跟立法院休會，小笠原發現，九合一大選過後兩個月，蔡政府進入「重開機」的狀態，先是賴清德成為執政黨主席，蔡英文和陳建仁的新政府陣容也顯現出雛形。