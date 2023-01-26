今（26）日是大年初五，公路總局表示中午前各地部分省道路段出現車多或壅塞情形，下午部分路段如台1線加祿路段至水底寮路段北向、台2線淡水竹圍路段至紅樹林路段東向、台3線大溪路段至武嶺橋路段南向、名竹大橋至南投紫南宮路段雙向、台3丙線南投紫南宮路段東向、台4線大溪路段往龍潭路段東向、台9線谷風隧道至鼓音橋北向、克尼布東路段北向、三棧路段北向、台61線線西至中彰大橋路段北向等出現車多壅塞現象。

公路總局表示，預估明日各觀光景點將湧現大量出遊車潮，下午台61線香山到鳳鼻北向、竹南路段北向、台9線南迴公路北向料將陸續車多壅塞。

公路總局針對台61線西濱快速公路北部主要的車多路段鳳鼻至香山（台61線與台15線共線路段）及竹南路段，已規劃時段性封閉部分橫向路口；台9線蘇花路廊北向部分，將時段性管制21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩。

客運方面，今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2003班次，疏運2萬9231人；東部國道客運路線共計行駛441班次，疏運7242人。

明日是春節連續假期第8日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有63％空位，東部國道客運尚有89.62％空位，民眾可多加利用並至各客運業者網站查詢。