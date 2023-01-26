曾在NBA掀起「林來瘋」熱潮的台裔球星林書豪，26日確定返台加盟PLG高雄17直播鋼鐵人隊，掀起球迷討論，演藝圈麻吉「周董」周杰倫，樂得在IG轉發林書豪的發文，更直接答應林書豪的公園鬥牛邀約。

林書豪在IG宣布加盟PLG高雄17直播鋼鐵人隊不久，周杰倫立刻轉發貼文，並附上兩個「加油」圖示，標記林書豪的帳號，林書豪收到鼓勵後，熱情邀約周杰倫打球：「我有空就找你去公園，找些人打2v2哈哈」，還稱若加上昆凌就能打3對3，見此，周杰倫豪爽回覆：「你說的喔！」。

周杰倫和林書豪約好在公園打球。(圖/周杰倫 IG)

事實上，周杰倫6年前曾邀請林書豪出演《土耳其冰淇淋》MV，兩人同場打球，林書豪更難得彈鋼琴秀琴藝，後來周杰倫曾飛去NBA看林書豪比賽，另一方面，兩人不時會透過社群互動，周杰倫44歲生日，林書豪大方送上祝福：「祝最帥最棒的周杰倫生日快樂！」，日前林書豪拋出結婚震撼彈時，周杰倫則開心回說：「等你來找我玩」，從參與彼此人生重要時刻這點來看，顯見兩人的交情匪淺。