西班牙南部的阿爾赫西拉斯 (Algeciras)，一名持刀男子針對性的砍殺天主堂神職人員，檢察官形容為「恐怖主義行為」，目前男子已被捕。

半島電視台(Aljazeera)報導，檢察官表示，事件發生在當地時間星期三晚間7點，，一名男子進入聖伊西德羅教堂(San Isidro)，砍殺了神父，使他受了重傷。之後他又進入數百公尺外的德拉帕爾瑪聖母堂(Nuestra Senora de La Palma)，襲擊了教堂的司祭，雖然司祭設法逃出，但是又被襲擊者抓住再次受了致命傷，不幸身亡。

所幸，持刀襲擊者被趕到警方逮捕，目前被警方拘留。

警方最初說有幾人受傷，但後來澄清說只有神職人員受傷，緊急服務部門證實，致命傷在頸部。

阿爾赫西拉斯市長指認不幸死亡的是瓦倫西亞司祭(Diego Valencia)，受傷的是羅德里格斯神父(Antonio Rodriguez)。74 歲的羅德里格斯原先在進行當地的宗教儀式，所以沒有門禁。他的傷勢雖嚴重，但已經穩定。

目擊者告訴警方，襲擊者當時身穿長袍，跑進教堂然後大吼大叫，開始破壞四周的聖像、十字架和蠟燭，推倒與踢翻，在神父上前阻止時，遭到他的砍殺。

檢察官以「宗教恐怖主義」的角度展開調查，並交由西班牙最高國家刑事法院 (Audiencia Nacional)來成立專案組，負責處理與恐怖主義有關的案件。

警方還未確定嫌犯的身份，只發布了他被逮捕的一段影片，此人身穿黑白灰色連帽衫，著黑色褲子，希望民眾多提供兇手的身分線索。

阿爾赫西拉斯市政廳表示，星期四將舉行正式哀悼，屆時將降半旗誌哀。

西班牙南部曾經是穆斯林王國格拉納達的領土，如今也有伊斯蘭信仰。因此很容易被聯想是伊斯蘭與基督教的對立。然而，這一事件遭到當地穆斯林社區的譴責，他們表示「這絕對是犯罪行為，有些人想與伊斯蘭教或穆斯林聯繫起來，玷污阿爾赫西拉斯歷來享有的宗教共存。」

「這種恐怖行為，與我們的宗教和穆斯林精神相去甚遠。」