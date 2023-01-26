上午10時30分由魔術師 MAX帶來「歡樂魔術」。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

下午3時則由吳顥中帶來「扯鈴的人」。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

大年初五是迎財神的好日子，各地新春節目一籮筐，台中市港區藝術中心辦理「街藝鬧新春」活動，包括魔術、扯鈴等精彩表演，以及手作福兔擺飾、桌燈等。另麗寶樂園度假區也祭出與財神爺擲骰子贏紅包活動，吸引大批遊客爭相試手氣。

今天是港區藝術中心開館第二天，上午10時30分由魔術師MAX帶來「歡樂魔術」，MAX曾榮獲2018全國清水魔術節冠軍、2017泰國國際魔術節特別獎及2016 KMA全國魔術大會冠軍，出神入化的精采表演，讓在場民眾看得目瞪口呆。

下午3時則由吳顥中帶來「扯鈴的人」，曾獲東京國際扯鈴大賽直立鈴冠軍與亞洲盃扯鈴大賽亞軍的他，擅長手繞鈴、互動扯鈴秀與高難度花式燈光扯鈴秀，昨以極具張力的直立鈴技巧向大家拜年，博得滿堂彩。

清水眷村文化園區也辦理「轉轉兔福來．蹦蹦迎新春」活動，規畫與兔年相關趣味活動，如「版印春福」創作出獨一無二的特色春紙與紅包袋，以及「轉轉兔福來」打卡贈禮互動小遊戲，還有「福兔去趕集」清眷蒔集年味小集市，與「村頭巷尾藝起來」街頭藝人表演，將園區打造濃濃節慶氛圍，更增添民眾走春體驗與樂趣。