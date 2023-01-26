由國寶級燈藝師陳祖榮老師所製作、技藝超群的「麒麟獻瑞」傳統花燈。（圖／金門縣文化局提供）

2023金門元宵燈節以「街角藝術」讓後浦的巷弄融入光的元素，展示各種燈光藝術。（圖／金門縣文化局提供）

金門縣文化局秉持不斷創新，讓金門的元宵燈節一年比一年精彩，今（2023）年特別以在地人文、產業導入及永續發展等概念，結合科技和文化元素，打造創新、節能及永續的元宵燈節，透過光影科技及傳統燈藝，來詮釋後浦閩南傳統文化與現代創新並存的小鎮意象。

文化局表示，今年燈節布置是以癸卯年兔寶寶為主角，從點、線、面串聯後浦街區，並以「街角藝術」的方式讓後浦的巷弄融入光的元素，展示各種燈光藝術，創造出許多驚喜。此外，為讓返鄉遊子能同歡慶迎新春，文化局特別於年節期間（至大年初八）每晚18：00－22：00進行2023金門元宵燈節試點燈，讓鄉親都能感受這份燈節的喜慶。

文化局也指出，春節期間民眾夜遊後浦小鎮時，可以欣賞民權路安全島上魔幻的「吉兔迎新春」、西門外武廟科幻的「祈願樹」與愛心拱門隧道，或與南門「粉樂園」的可愛兔寶合照，也可至總兵署和「幸福起點」的玉兔在櫻花樹下打卡留影，並欣賞由國寶級燈藝師陳祖榮老師所製作、技藝超群的「麒麟獻瑞」傳統花燈。

另外，還有北鎮廟「天燈」、金門縣商會門前的「福鹿（祿）壽」燈組，以及邱良功古厝前廣場的南瓜馬車、愛心相框、浯江書院巨型「乞龜」藝術燈組等，處處都是拍照打卡點，讓民眾可以白天遊後浦，夜晚賞花燈闔家歡樂迎新年。