電動車大廠特斯拉行政總裁馬斯克表示，面對全球市場競爭，特斯拉在中國市場的競爭最為激烈。他對聰明且努力工作大陸競爭對手表示尊重，並稱僅次於特斯拉的世界第二大電動車廠可能是大陸車企，但他並未提及是哪家車企。

路透報導，馬斯克早在2021年就曾表示，部分大陸汽車製造商擅長車用軟體，稱讚其在「世界上最具競爭力」。他還稱讚大陸車企工作勤奮，即便去年大陸多地面臨防疫封控，但大陸工人為了維持工廠運作仍繼續開工生產，甚至工作到凌晨三點。

報導指出，大陸是特斯拉在全球第二大的市場，2022年約占其全球電動汽車銷量的三分之二。特斯拉在大陸的競爭對手包括小鵬汽車、蔚來汽車和比亞迪等。

第一財經報導，特斯拉中國表示，儘管2022年面臨原材料、商品、物流、電池生產等成本增加、兩座新超級工廠產能達標等種種挑戰，特斯拉的業務依舊保持增長、電動車交付量大幅提升，其營業利潤率繼續保持領先。

在特斯拉最新一輪降價中，大陸和美國電動車的降價幅度最為顯著。Model 3和Model Y在美國的降價幅度在6％至20％之間；在大陸市場，特斯拉Model 3和Model Y的價格較去年9月份的價格下降了13％至24％。2021年，美國和大陸合計占特斯拉銷售額的75％左右。