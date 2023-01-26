港股26日兔年開紅盤，在美股大漲的利多氣氛帶動下，恒生指數26日開高走高，終場大漲522.13點，升2.37％，報22,566.78點。國企指數漲2.98％，報7,706.72點。紅籌指數漲0.95％，報4,112.44點。

港股科技股26日表現強勁，恒生科技指數26日收漲4.26％。其中，萬國數據漲13.61％，嗶哩嗶哩漲7.95％，美團漲2.56％。

概念股方面，汽車股上漲，蔚來漲12.94％，理想汽車漲12.16％，小鵬汽車漲10.47％。此外，蘋果概念股亦同步上漲，丘鈦科技漲10.96％，高偉電子漲12.43％，舜宇光學科技漲8.51％。

另，在春節電影票房強勁表現的激勵下，港股電影概念股上漲。檸萌影視漲7.32％，IMAX中國漲6.44％，歡喜傳媒漲10.42％。

大陸房地產股、物業股上漲，龍湖集團漲8.2％，合生創展集團漲8.73％，世茂服務漲9.93％。