立委費鴻呼籲把「人工智慧」列為國家關鍵科技發展。（圖／費鴻泰提供）

今天是開工大吉的好日子，立委費鴻泰呼籲政府今年要特別重視人工智慧（AI）發展趨勢與政策，來提升公共服務的品質與效率：並且立法院須盡快進行「科學技術基本法」修法程序，讓全國AI的研發與應用能快速發展，增加國家科技競爭力。

由於交通對人民生活和社區發展，有非常大的影響。費鴻泰從今年起，要大力倡議政府應該獎勵公車裝置人工智慧（AI）安全系統，降低民眾搭公車受傷風險。

二個月以前，費鴻泰好朋友的長輩，在信義區公車站牌前準備登上公車；但是，公車駕駛者不知道還有一位老太太未上車就啟動開車，造成這位長輩跌倒頭著地，而無法挽回生命，造成家庭悲劇，實在令家屬痛心難過。

從擔任民意代表以來，鴻泰主持過類似交通意外事件陳情案件的數十場協調會，受傷者甚至往生者有年輕人、上班族、銀髮族。這樣的交通事故與家庭悲劇，鴻泰認為政府交通單位應盡快研議，如何善用人工智慧（AI）安全系統，來加強大眾運輸工具的乘客搭車安全，可發出即時訊息「警示與監控」駕駛者和業者監控中心，來保障人民搭乘大眾運輸工具的安全。