美國共和黨籍聯邦眾議員羅伯．惠特曼(Rob Wittman)在一場華盛頓智庫舉辦的論壇上表示，中國是美國有史以來面臨的最大挑戰之一，這位眾議院新成立的特設中共委員會成員說，台灣問題是該委員會關注的焦點，他們會在台灣舉行聽證會。

《美國之音》報導說，惠特曼在智庫2049項目研究所的主席薛瑞福(Randall Schriver)討論美中之間的戰略競爭時說：「中國不僅是我們這個時代而且是今後的時代的戰略威脅。中國在今後的潛在影響與戰略威脅是重大的，是美國歷史上最大的挑戰之一。」

惠特曼表示，「美國有充分的能量和能力來應對這一挑戰，並在這一挑戰中獲勝。不過，美國不能低估這個挑戰的艱巨性。」

惠特曼指出，新一屆國會針對中國有一些優先考慮，例如防止強迫性的知識產權轉讓、違反國際武器貿易條例，這些都是必須關注事項，美國必須做的最要事情就是尋找能領先中國的機會。

報導說，為了應對中國的威脅，眾議院以壓倒性多數通過成立「美國與中共戰略競爭特設委員會」決議案，委員會的12名共和黨成員中也包括惠特曼。他在周二舉行的委員會會議後表示，要關注的領域包括軍事的角度與經濟的角度，其中有很多不同的成分，從新冠病毒到中國所做的其他事情，以及它在美國展開的活動。

他指出，台灣問題無疑是這個委員會關注的一個焦點，「委員會的主席加拉格爾(Mike Gallagher)希望我們在台灣舉行聽證會。我想我們會這樣做。我認為，這對全世界以及對台灣都是非常有意義的。」

惠特曼說，美國政府在台灣問題上採取的戰略模糊政策已經失去意義。「我們不希望這升級為戰爭，但如果有必要，我們會捍衛(台灣)。但關鍵是能夠震懾。威懾是首要任務。」

擔任過前國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福認為，鑒於中國在台灣周邊以及東中國海地區咄咄逼人的行動，美國、日本和台灣的海岸警衛隊展開三邊海上合作是完全合理的。他表示，「實際上是中國人把我們所有人都推到了這一步。他們從根本上拒絕和平解決台灣問題，這是在迫使我們採取行動。」