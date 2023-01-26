香港男星張耀揚五官硬朗，一身腱子肉給人強壯威武的印象，早年拍攝許多香港電影《龍虎風雲》、《監獄風雲》、《學校風雲》、《逃學威龍》等等，其中最知名的是在《古惑仔3之隻手遮天》飾演反派「烏鴉」，後來他逐漸淡出娛樂圈改從商，近日他私下影片流出，白髮模樣與以往差距頗大。

有網友在微博上曬出張耀揚的近況，影片中許多人在裝潢豪華的室內盡情熱舞歡唱，張耀揚與香港男演員阮兆祥合唱林子祥經典歌曲〈成吉思汗〉，張耀揚身穿黑色高領緊身衣和窄管褲，搭配黑色皮鞋，身型依舊健壯，不過頭髮全白了，他的臉色紅潤，似乎是喝了一點酒，手指夾著雪茄，頗有黑幫老大的氣勢。

59歲「烏鴉」張耀揚近況曝光。（圖／微博）

有眼尖網友認出影片中有不少大咖香港演員，有曾志偉、何啟南、莊鍶敏、吳啟華等人出席，影片曝光後網友紛紛留言：「印象裡張耀揚還是那副年輕氣盛的模樣，歲月催人老！」、「耀揚哥頭髮都這麼白了」、「但是更壯了，那個手臂」、「烏鴉哥的身材怎麼還是這麼好！白髮也太型了」、「耀揚哥頭髮都白成這樣了」。

張耀揚過去多拍攝動作電影，有大量的打鬥戲份，因此導致脊椎過度操勞，引發椎間盤脫開，病痛折磨一度讓他有自殺念頭，為了休養他幾乎淡出銀幕，後來他移居澳門，因緣際會與好友合夥開賭廳，開幕時也悄悄現身剪綵儀式，不拍戲照樣有賺錢，被問未來是否會繼續拍戲，他謙虛地說：「不排除有這個機會，應該也沒有人想起我啦，太久沒拍戲。」

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