多數人在追求心儀對象時，多半是從朋友做起，但對於有些人來說，朋友就是朋友，永遠不可能變成情人。《靈匣網》近日分享5個不吃窩邊草的星座，他們永遠不可以愛上朋友，在尋找交往對象時，絕不可能從朋友圈下手。

1、處女座

處女座追求完美，而且做事很有原則，看待感情也是如此，對於他們而言，愛情就是愛情，友情就是友情，不可混為一談，另外處女座缺乏安全感與自信，一方面害怕自己滿足不了對方對於愛情的期待，因而失去這位朋友，另一方面又擔心自己的缺點被對方發現，因此若想從友情昇華成愛情，根本是不可能的。

2、射手座

射手座個性熱情又開朗，能吸引很多人關注，再加上他們人緣佳，又喜歡結交朋友，所以身邊總是有不同類型的夥伴，不過能被他們歸類成摯友的並不多，所以一旦出現知心的朋友，他們就會格外珍惜，對於射手座而言，友情得來不易，愛情卻有分手風險，若是鬧翻了就難以維繫感情，所以在選擇另一半時，他們絕不會從朋友圈下手。

3、天蠍座

天蠍座非常理智，尤其是對待感情，他們更是慎重，希望雙方可以完全投入，而且他們佔有慾很強，一旦有情愫產生，就會難以控制自己的情感，甚至做出一些匪夷所思的行為，所以他們不會輕易投入一段感情，也不會盲目展露自己的愛意，更不希望與朋友的感情變質，擇偶時不會把目光放在身邊人身上。

4、牡羊座

牡羊座喜歡追求新鮮感，討厭一成不變的生活，看待感情也是如此，相識已久的朋友變成戀人，對於他們來說頗為無聊，讓他們難以產生心動的感覺，因此在尋找交往對象時，他們寧願去結識新朋友，而且天蠍座很重視第一眼的感覺，只要與對方成為朋友，他們就會進行分類，如果第一眼被認為是情人，就會主動出擊。

5、 天秤座

天秤座性格溫和體貼，而且非常重感情，無論友情、愛情還是親情，就算只是幾面之緣的關係，他們也會把對方放在心上，而且把情感分類的很細，不願意因為愛情失去友情，在他們眼裡，做朋友比情人還要長久，所以一旦對方展露出欣賞的情愫時，他們就會馬上扼殺，不去跨界，盡力維持這段友誼關係。