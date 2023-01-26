許多人返鄉時都會攜帶許多伴手禮。大陸一位周姓男子日前從廣東回到家鄉湖南時，帶了一包狗糧，沒想到奶奶因為不識字，以為狗糧是男子帶回家的伴手禮，就把狗糧拆開送給來拜訪的鄰居好友，直到其他家人發現不對勁才馬上停止食用。

據《沸點視頻》報導，周男暑假從廣東回到湖南時帶了一包狗糧，沒想到奶奶不識字，以為狗糧是廣東特產的巧克力豆，就這樣把它分享給鄰居們一起吃，直到周男的妹妹發現一群人抓著狗糧吃，才馬上制止其他人繼續吃狗糧，而這也成為周男過年返鄉和家人聊天的趣談。

周男透露，當時妹妹看到來拜訪的街坊鄰居手上都抓著零食吃，好奇之下進一步詢問，鄰居則說：「妳哥帶回來的妳不知道嗎？妳奶奶說是那個巧克力豆，叫我們來嘗一下」，幸好妹妹及時制止後，大家身體都沒有不適，只是對於「巧克力豆」不酸也不甜感到相當疑惑。

對此，許多網友紛紛回應，「奶奶是不是忍很久了」、「看來大家的腸胃還不錯」、「所以狗糧是啥味道？」；另外也有不少內行人指出，「人可以吃狗糧的，而且還很健康」、「好的狗糧和貓糧真的很好吃」、「好的狗糧味道類似餅乾」。