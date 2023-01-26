今年屏東熱帶農業博覽會以「卡娜赫拉的小動物」為主題彩稻，在大年初五迎來第100萬個遊客。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

今年屏東熱帶農業博覽會以「卡娜赫拉的小動物」為主題彩稻，從14日開幕以來，天天吸引大批遊客搶拍，在春節連假期間更締造單天20萬餘人次到訪的驚人紀錄，因此很快地在大年初五就迎來第100萬個遊客，開園短短13天破百萬人次入園的成績，也打敗5年前Hello kitty的19天紀錄。

屏縣府指出，今年春節連續假期，屏東熱博每天都吸引10餘萬遊客入園參觀，大年初四25日更是創下單天湧入超過20萬人次到訪的驚人紀錄，而今天大年初五也在花海看台入口處、迎來第100萬個幸運遊客進場，是來自台中市東勢區的魏小姐與朋友一行人，由農業處長鄭永裕送上熱博蓮霧蜜棗禮盒、天使花園蘭花禮盒、熱博南瓜、飯店下午茶券及卡娜赫拉的小動物公仔等禮品。

縣府表示，5年前屏東熱博與三麗鷗公司合作Hello kitty彩稻，當時為開幕後19天迎來百萬遊客，今年疫情後搭配卡娜赫拉的小動物粉紅魅力驚人，遊客大回籠，短短13天就達成破百萬遊客成績。

縣府強調，今年屏東熱博與卡娜赫拉的小動物授權合作，超萌彩繪稻田、五米粉紅兔兔氣偶超好拍，花海區還有免費兒童氣墊可以暢玩，童遊蘭園也有多項主題蘭花拍照打卡點，活動持續至2月28日，歡迎大家呼朋引伴來屏東熱博春遊。