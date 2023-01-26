根據國際組織的調查，受到通貨膨脹、原物料上漲以及軍事政變後不穩定的政經情勢影響，緬甸的鴉片罌粟花栽種面積在過去2年大幅上升，栽種密度越來越高，管理也越來越有規模。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）今天在曼谷發布2022年緬甸鴉片調查報告（Myanmar Opium Survey 2022）。

報告指出，過去緬甸的鴉片罌粟花多是小範圍栽種，通常在主要的農業栽植區外圍，遠離村落，也缺乏良好管理，但調查人員在2022年收集的資料發現，緬甸栽種鴉片罌粟花的方式漸趨精緻，範圍越來越大，栽種密度也越來越高。

例如在撣邦（Shan State），和2021年相比，2022年的罌粟花田面積增加了超過30%，撣邦的罌粟花田佔了全國罌粟花田面積的84%。

調查人員更進一步發現，鴉片罌粟花田的管理越來越有規模，特別在撣邦東部，鴉片罌粟花苞的數量和產量都在上升中。

報告指出，2022年緬甸的罌粟花田的面積大約是4萬100公頃，比2021年增加了33%，從2014年以來，緬甸的罌粟花田面積持續下降，到2020年降到最低，但2022年的調查顯示了反轉的跡象，2021年起，罌粟花田的面積和產量都在上升。

調查人員分析，緬甸的經濟在2022年面臨一連串國內外的壓力，外有俄烏戰爭造成的原物料和油價上漲，嚴重影響緬甸貧窮和鄉村人口的生計，加上2021年緬甸軍事政變後，不穩定的政經情況和通貨膨脹，以及罌粟花可以保證收入等因素，都是讓緬甸人民栽種罌粟花的原因。

報告認為，緬甸再度興起栽種鴉片罌粟花的趨勢，會深刻影響湄公河下游區域的的經濟，要對抗這股栽種罌粟花的趨勢，必須要加強改善農民的生計。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞和太平洋區域代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，緬甸的毒品經濟在近幾年來是前所未有的發達，亞洲市場的供給因此增加，會對各國公衛體系造成負擔，要解決這個問題必須要透過政治對話，他希望東南亞各國能夠重視這個問題。