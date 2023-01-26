北市一名林姓女子前年玩線上遊戲，與宋姓男網友起口角，林女一時氣憤便在多達22萬人的臉書社團標記宋男，寫下，「醜男約砲不成被告」等語，讓宋男氣得控告林女誹謗。台北地院審結，依散布文字誹謗罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，林姓女子與宋姓男子玩線上遊戲傳說對決認識，先前2人因他案起衝突，林女2020年1月間於多達22萬人的臉書社團「Garena傳說對決玩家討論區」發文，標記宋男之外，張貼張男挨告的傳票，並留言寫下，「可憐醜男約砲不成被告，勸你閉嘴」、「噁男的所作所為大家也都知道喔」、「事實上就是你下面癢想約炮被我拒絕了，惱羞成怒，笑死真的噁男無極限」等不實言論，遭到宋男報警提告妨害名譽。

對此，林女接受偵訊時，矢口否認做出妨害名譽的犯行，稱自己標註宋男僅是回答問題，請對方傳話給第三人，並非在辱罵宋男。

台北地院審理時，法官認為「醜男」、「噁男」等字眼均有羞辱人外貌、行為不檢點的貶損意思，「約炮」一詞更讓人產生私德不佳的負面評價，且林女所為與公益無關，不構成合理評論，考量林女的收入及犯罪動機等一切情狀，依散布文字誹謗罪，處拘役40日，得易科罰金4萬。可上訴。