桃園市楊梅區私立育德兒童之家創立於2009年，長年來照顧超過上百位孩童，適逢過年期間，桃園市長張善政今前往訪視、與孩子互動，氣氛相當溫馨。張善政表示，盼社會善心人士在與家人團圓之際，能奉獻能力所及力量，幫助需要照顧的孩子。

張善政下午與妻子張琦雅共赴育德兒童之家與孩子們互動，贈送新春福袋給每個孩子，並祝福大家新年快樂，孩童們則回贈手寫春聯，合唱歌曲送給張善政，他也和妻子在現場一起跳舞，氣氛十分溫馨。

張善政表示，過年期間應是全家團圓時刻，但社會上仍有許多孩童從小失去父母照顧，因此特別到此關心孩子們的生活狀況。他也感謝創辦人李得記與葉玉琴，一路以來篳路藍縷將許多孩子拉拔長大，尤其現場還看見許多已離院的院友「回娘家」關心，讓他相當感動。

張善政說，適逢年節，盼社會上的善良人士在與家人團圓之際，也能多加照顧需要協助的人，奉獻能力所及的力量，讓孩子都能平安順利長大，同時也減輕兒童之家的負擔。

育德兒童之家自2009年至今照顧超過上百位孩子，據了解，李得記與葉玉琴過去從事幼托業，累積豐富照顧經驗，同時參與家扶認養志工超過20年，發願照顧失家與未受妥當養育的孩子，故成立兒童之家，提供小家庭式溫暖照顧。

桃市府社會局提到，目前育德兒童之家共安置25名孩童，其中有逾80％是桃園的孩子，育德透過以往專業幼托經驗，無私奉獻轉型照顧孩子，感謝他們持續努力提供孩子最好的成長環境。