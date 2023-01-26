統一獅近年盼找到「游擊解」，今年加入日籍守備教練玉木宏，經過他評估仍屬意林靖凱鎮守游擊大關；林靖凱表示，相較於去年季中從二壘移防游擊的陌生，今年有更多時間準備，在玉木宏指導下，目前先加強基本功，盼能扛起主戰游擊手任務。

獅隊近年始終無法找到穩定鎮守游擊防區的人選，去年季中將林靖凱從二壘移防到游擊，不過效果有限，今年找來玉木宏加強球隊去年較弱的防守端，「玉木教練在不認識球員的情況下觀察他們練習2、3週，仍選擇林靖凱守游擊，所以我們選擇相信他。」

林岳平指出，游擊一直是獅隊內野中較弱的一環，也沒有能夠單季打滿至少100場的游擊手，這成為移防林靖凱的主因，除了林靖凱外，游擊位置競爭者還有林祖傑、許哲晏、楊竣翔和陳重廷，「除了考量能力，也是考量球員健康度。」

林靖凱曾在二壘位置連霸2年金手套，去年改變守位，打擊端也表現不如預期，但他不把更改守位當作藉口，「不好就是不好。」他也在祈願卡寫下「穩」字，「希望自己在守備、打擊都能更穩一點。」

玉木宏加入獅隊，林靖凱有感訓練量比前幾年都大，「他很要求基本動作，目前還不知道練習的結果，要等比賽後才知道。」被問到是否有向好友江坤宇討教如何鎮守游擊，林靖凱笑說：「我有向他請教，但他說你很好、很強，不用教了。」