根據《美麗島電子報》去年12月公布的2024年總統大選民調，第一名為國民黨籍新北市長侯友宜，最後一名則為國民黨主席朱立倫。至於朱立倫2024是否有可能一戰？前民進黨立委郭正亮表示，不會有人讓朱立倫有這個機會，因為朱立倫的民調明顯輸侯友宜。

針對2024總統大選，中天新聞《綠也掀桌》主持人李珮瑄25日在節目中問到，聽說朱立倫頗有一戰的慾望？郭正亮回應表示，不會有人讓朱立倫有這個機會，因為所有的人都會公布民調，朱立倫的民調明顯輸侯友宜。他認為，中廣董事長趙少康會比較早宣布參選，因為他要逼朱立倫做決定，趙少康主要的功能，在於逼朱立倫提出一套產生總統候選人的方法。

郭正亮認為，侯友宜過完年，應該對某些重大議題表態，不能只是說他要選。郭預測過完農曆春節，國民黨5、6月就要決定2024總統大選人選。

郭正亮強調，侯友宜應該要表態，何況侯友宜並沒有落跑的問題，因為他已經當的過久了，7年副市長、4年市長，沒有人會認為他落跑。