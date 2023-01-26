藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，近年她因犀利發言與自然不做作的個性成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，樂於展現自己的她還斜槓當起Youtuber；近日她曬出一組辣照，大膽造型秀出性感好身材，掀起網友熱議。

今日正好是新年初五，薔薔在社群平台曬出美照，寫下「大年初五，倒轉世界」，照片中她穿著黑色長靴，身上是花朵圖案的黑色內衣，該內衣設計大面積挖空，幾乎只遮住重點部位，好身材一覽無遺，尺度非常大，薔薔更嘗試高難度動作，躺在地上的同時高舉雙腿，展現霸氣又火辣的一面。

照片一上傳，不少網友誇讚「不科學的美，太厲害了」、「超級敬業，這姿勢也太難擺了吧！」、「太辣了」、「美極了」、「妳穿出個高級感來，沒有色性，只有優美及性感」、「可以分享怎麼練身材的嗎？看起來肚子也好緊實喔。腰束奶澎卡稱頂摳摳」。

薔薔也透露今年帶著愛寵柴犬「栗子」回彰化老家吃年夜飯，並曬出爸爸生活過的三合院，詳細介紹「建立於1945年8/15 日本投降的那一天，這裡很古早味喔，廁所在外面，附近有田地，是彰化和美七嘉村最漂亮的三合院」，照片中薔薔是素顏，看起來非常清秀陽光，她穿著知名航空公司的睡衣，與爸爸和栗子一起在三合院前合照，三合院的外觀顏色鮮豔，很有名勝古蹟的感覺，被網友誇讚「這房子也太漂亮了吧，確定是人住嗎，以為是觀光地區呢」。