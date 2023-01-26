蔡政府內閣改組啟動，總統府也將在明（27）日上午開記者會正式宣布，總統府今（26）日晚間6時許證實，因林智堅論文抄襲案而引發爭議的國安局長陳明通已請辭，由外交部次長蔡明彥接任；蔡英文總統今日也約談了前交通部長林佳龍及總統府秘書長李大維，同意由林佳龍接任總統府秘書長，李大維則回任海基會董事長，並將在農曆年後進行交接。

另根據《自由時報》的報導，準閣揆陳建仁今日確定了3位的女性閣員，其中管碧玲出任海委會主委，經濟部長王美花、勞動部長許銘春獲得留任。之前蘇貞昌組閣時，也曾邀約管碧玲入閣，但因管碧玲想留在國會，因此拒絕；王美花和許銘春則因對執政黨的政策路線知之甚詳，加上因執掌的範圍中有重大政策需要完成，因此繼續留任。

對此，管碧玲不否認，僅表示由行政院來公佈，海委會是國安團隊，如果屆時真的被徵詢，也會全力以赴。管碧玲如果上任，將成為海委會成立以來的首位女性首長，而管碧玲長期在內政委員會關心海洋事務，對於海委會同仁的工作環境與待遇，也不遺餘力。

蔡英文預計將在明天上午十點於總統府召開記者會正式宣布，陳建仁也將出席該場記者會，他也希望新內閣閣員的詢問進度可在本週六完成。