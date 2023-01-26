今（26）日是大年初五，高公局表示，下午11處國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、北向新竹系統至湖口、大雅至台中系統、民雄至斗南；國3北向關西服務區至大溪、大山至西濱、清水服務區至大甲、斗六至竹山、竹崎至古坑服務區；國5北向宜蘭至坪林；國10西向仁武至左營端。

高公局表示，今日15時03分國1南向314.2里處6輛小客車追撞，占用內線車道，15時34分排除，造成後方車流回堵8公里；15時25分於國1北向259.3公里處2輛小客車追撞，占用外線車道，15時32分排除，造成後方車流回堵4公里；16時57分國1北向298.2公里處2輛小客車追撞，占用外線車道，17時12分排除，造成後方車流回堵4公里。

明日是大年初六，預估國道交通量115百萬車公里，是平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，是平日年平均的1.5倍。

高公局預判明日重點壅塞路段是國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統，北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰，北向竹山－中興、草屯－霧峰、關西－大溪；國5南向南港系統－頭城，北向宜蘭－坪林等路段。建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

明日國道相關疏導措施包括：15－20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0－5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。