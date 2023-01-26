副總統賴清德26日下午一連參拜彰化縣3間廟宇，首站先到鹿港新祖宮發放1000個福袋，立委陳秀寶陪同，現場人山人海，大排長龍等著領福袋。（吳敏菁攝）

副總統賴清德全台新春拜廟行程，26日下午到彰化縣參拜鹿港新祖宮、員林圳安宮、花壇白沙坑文德宮，並發放內有1元硬幣的「喜福運途」兔年福袋，吸引人山人海，每場1千個紅包發不夠，宮廟都額外再加碼，民眾還高呼「總統好」，賴清德開心拜年，說1元是「錢母」放在家裡財位，保庇大家財運亨通、賺大錢。

副總統賴清德全台新春拜廟行程，26日下午到彰化縣參拜員林圳安宮，立委陳素月陪同。（陳素月提供／吳敏菁彰化傳真）

賴清德馬不停走訪彰化縣廟宇，立委陳秀寶、陳素月和黃秀芳陪同，地方政要等支持者也都到場合影，鹿港新祖宮主任委員何春榮等也以「賴總統」稱呼介紹賴清德，熱烈歡迎「賴總統」到訪。員林圳安宮主委林朝陽也送上「德孚眾望」賀匾，歡迎「賴總統」。

副總統賴清德全台新春拜廟行程，26日下午到彰化縣參拜花壇白沙坑文德宮，立委黃秀芳陪同。（吳敏菁攝）

賴清德表示，這次代表蔡英文總統來發送福袋，民間傳統初五迎財神，福袋裡的1元硬幣是「錢母」，保佑大家財源滾滾，生意興旺、事業鴻圖大展，「賺錢穩當當」，祝福大家金兔迎春、揚眉吐氣，並說兔年是充滿希望的一年，疫情將早日結束，百姓也能過著正常健康日子。